«Она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок». Андреева — о сопернице в 3-м круге Рима

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с чешской спортсменкой Линдой Носковой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
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— Следующая соперница — Линда Носкова. Вы играли несколько раз. Можете рассказать о ней?
— Да, конечно, мы играли друг против друга несколько раз, и думаю, что всякий раз это была довольно тяжёлая битва. Конечно, она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок, так что, полагаю, матч будет отличным. В последний раз мы играли друг против друга в этом году в Брисбене на харде. А на грунте последний раз встречались в прошлом (в Мадриде-2024 Мирра победила. — Прим. «Чемпионата»). Так что, думаю, будет хороший матч, зрителям должно быть интересно, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 9 мая 2025
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