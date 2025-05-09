«Она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок». Андреева — о сопернице в 3-м круге Рима

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с чешской спортсменкой Линдой Носковой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

— Следующая соперница — Линда Носкова. Вы играли несколько раз. Можете рассказать о ней?

— Да, конечно, мы играли друг против друга несколько раз, и думаю, что всякий раз это была довольно тяжёлая битва. Конечно, она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок, так что, полагаю, матч будет отличным. В последний раз мы играли друг против друга в этом году в Брисбене на харде. А на грунте последний раз встречались в прошлом (в Мадриде-2024 Мирра победила. — Прим. «Чемпионата»). Так что, думаю, будет хороший матч, зрителям должно быть интересно, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.