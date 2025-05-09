Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок». Андреева — о сопернице в 3-м круге Рима

«Она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок». Андреева — о сопернице в 3-м круге Рима
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с чешской спортсменкой Линдой Носковой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следующая соперница — Линда Носкова. Вы играли несколько раз. Можете рассказать о ней?
— Да, конечно, мы играли друг против друга несколько раз, и думаю, что всякий раз это была довольно тяжёлая битва. Конечно, она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок, так что, полагаю, матч будет отличным. В последний раз мы играли друг против друга в этом году в Брисбене на харде. А на грунте последний раз встречались в прошлом (в Мадриде-2024 Мирра победила. — Прим. «Чемпионата»). Так что, думаю, будет хороший матч, зрителям должно быть интересно, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
«Самый необычный подарок мне сделала Кончита». Мирра — после выхода в третий круг Рима
Эксклюзив
«Самый необычный подарок мне сделала Кончита». Мирра — после выхода в третий круг Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android