«Пыталась понять, как она играет». Мирра Андреева — о тренировке с Гауфф в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о тренировке с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф в Риме (Италия).

— Вы говорили недавно, что мечтаете потренироваться с Кори Гауфф и подсмотреть что-то у неё. Как раз в один из первых дней вы здесь с ней потренировались в Риме. Как прошла тренировка, как вообще эта идея возникла с ней позаниматься?

— Да, если честно, её тренер написал моему агенту, потому что у него не было номера Кончиты. Мы как-то так связались и договорились здесь потренироваться. Поэтому всё было достаточно легко, мы очень быстро договорились. Да, я хотела с ней потренироваться, мне кажется, она тоже хотела, потому для меня это было хорошей возможностью понять и посмотреть, может быть, чего мне не хватило в Мадриде в матче с ней. Для меня это тоже был небольшой урок, и я, наверное, больше пыталась понять, как она играет, чтобы уже в следующие разы было, возможно, полегче, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Андреева и Гауфф играли в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Американка победила со счётом 7:5, 6:1 и увеличила преимущество в счёте личных встреч теннисисток до 3-0.