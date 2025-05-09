Мирра Андреева рассказала, какой самый необычный подарок получила на день рождения

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что на день рождения самый необычный подарок получила от своего тренера Кончиты Мартинес.

— Как вы отметили в Мадриде свой день рождения? Какой подарок был самым неожиданным, необычным?

— Да, в Мадриде мы не особо отмечали день рождения, если честно, потому что на следующий день у меня был как раз матч с Гауфф. Так что мы чуть-чуть посидели в ресторане, не очень долго, поскольку мне потом нужно было идти в номер, чтобы готовиться ко сну и восстанавливаться. Самый необычный подарок, наверное, я получила от Кончиты. Она знает, что я люблю петь, и поэтому она подарила мне такой портативный караоке. Там такая колонка с ручкой и два микрофона, которые подключаются по блютусу. И они мне с моим фитнес-тренером пели «С днём рождения!» на весь ресторан. Конечно, было немного неловко. Я чуть-чуть стеснялась, что они это сделали, но в целом получилось очень смешно. Это один из самых запоминающихся подарков, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.