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Мирра Андреева рассказала, какой самый необычный подарок получила на день рождения

Мирра Андреева рассказала, какой самый необычный подарок получила на день рождения
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что на день рождения самый необычный подарок получила от своего тренера Кончиты Мартинес.

— Как вы отметили в Мадриде свой день рождения? Какой подарок был самым неожиданным, необычным?
— Да, в Мадриде мы не особо отмечали день рождения, если честно, потому что на следующий день у меня был как раз матч с Гауфф. Так что мы чуть-чуть посидели в ресторане, не очень долго, поскольку мне потом нужно было идти в номер, чтобы готовиться ко сну и восстанавливаться. Самый необычный подарок, наверное, я получила от Кончиты. Она знает, что я люблю петь, и поэтому она подарила мне такой портативный караоке. Там такая колонка с ручкой и два микрофона, которые подключаются по блютусу. И они мне с моим фитнес-тренером пели «С днём рождения!» на весь ресторан. Конечно, было немного неловко. Я чуть-чуть стеснялась, что они это сделали, но в целом получилось очень смешно. Это один из самых запоминающихся подарков, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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