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Мирра Андреева: собака родилась, но заводчица не уверена, будет ли собачка маленькая

Мирра Андреева: собака родилась, но заводчица не уверена, будет ли собачка маленькая
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, появилась ли на свет её собака. Россиянка планирует завести ультрамини-лабрадудля.

— Ну — и важный вопрос, не могу не задать: родилась ли собака? Все ждут.
— Собака родилась, но заводчица мне сказала, что она не уверена пока, будет ли собачка правильного размера — будет ли она достаточно маленькая, потому что мне нужна маленькая собака. Поэтому заводчица даст мне знать, и она ждёт, подойдёт ли эта собака, или же мне придётся ещё чуть-чуть подождать, пока вторая мама не родит щенят.

— Фотографии уже видели?
— Да. Одну фоточку видела, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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