Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) состоялся четвёртый игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга.
Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Второй круг. Результаты 9 мая:
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Софья Кенин (США) — 3:6, 0:6;
Арина Соболенко (Беларусь) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2;
Магдалена Френх (Польша) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:5, 6:4;
Вероника Кудерметова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 7:6 (7:5), 7:5;
Мирра Андреева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:2, 6:4;
Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:4, 6:2;
Эмма Наварро (США) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:3;
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ева Лис (Германия) — 7:6 (7:3), 6:2;
Кори Гауфф (США) — Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 3:6, 6:2, 6:1.
«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.