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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) состоялся четвёртый игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Второй круг. Результаты 9 мая:

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Софья Кенин (США) — 3:6, 0:6;

Арина Соболенко (Беларусь) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2;

Магдалена Френх (Польша) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:5, 6:4;

Вероника Кудерметова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 7:6 (7:5), 7:5;

Мирра Андреева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:2, 6:4;

Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:4, 6:2;

Эмма Наварро (США) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:3;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ева Лис (Германия) — 7:6 (7:3), 6:2;

Кори Гауфф (США) — Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 3:6, 6:2, 6:1.

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.