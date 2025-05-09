«Рада за неё, но не могу назвать нас друзьями». Костюк — о решении пожать руку Касаткиной

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк объяснила своё решение пожать руку бывшей российской спортсменке Дарье Касаткиной, ныне представляющей Австралию.

«Я была очень рада за неё и за её решение, но не могу назвать нас друзьями. Думаю, мы коллеги, как и все игроки в туре. Ничего официального. Мало что изменилось, просто теперь она представляет Австралию, я пожимаю ей руку и очень рада за неё.

Думаю, что это зависит от ценностей людей. От того, за что вы выступаете, что поддерживаете и как можете жить с собой и своими решениями. Все разные. Разумеется, я не могу принимать решения за других людей, но думаю, что она — очень хороший пример того, как можно найти выход из очень сложной ситуации, в которую тебя ставит жизнь», — приводит слова Костюк Tennis.com

Во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Костюк обыграла Касаткину со счётом 6:4, 6:2. Ранее Марта заявила, что позиция Касаткиной относительно ситуации в мире для неё близка, а также признала смелость Дарьи. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Беларуси, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.