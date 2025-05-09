Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рада за неё, но не могу назвать нас друзьями». Костюк — о решении пожать руку Касаткиной

«Рада за неё, но не могу назвать нас друзьями». Костюк — о решении пожать руку Касаткиной
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк объяснила своё решение пожать руку бывшей российской спортсменке Дарье Касаткиной, ныне представляющей Австралию.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 17:55 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Я была очень рада за неё и за её решение, но не могу назвать нас друзьями. Думаю, мы коллеги, как и все игроки в туре. Ничего официального. Мало что изменилось, просто теперь она представляет Австралию, я пожимаю ей руку и очень рада за неё.

Думаю, что это зависит от ценностей людей. От того, за что вы выступаете, что поддерживаете и как можете жить с собой и своими решениями. Все разные. Разумеется, я не могу принимать решения за других людей, но думаю, что она — очень хороший пример того, как можно найти выход из очень сложной ситуации, в которую тебя ставит жизнь», — приводит слова Костюк Tennis.com

Во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Костюк обыграла Касаткину со счётом 6:4, 6:2. Ранее Марта заявила, что позиция Касаткиной относительно ситуации в мире для неё близка, а также признала смелость Дарьи. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Беларуси, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Фото: Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после выхода в третий круг турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android