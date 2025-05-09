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Александр Зверев разгромил Карабельи на старте «Мастерса» в Риме

Александр Зверев разгромил Карабельи на старте «Мастерса» в Риме
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он разгромил аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:2, 6:1.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Зверев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Карабельи один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Александр Зверев встретится с Вилюсом Гаубасом из Литвы.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

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