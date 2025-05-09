Александр Зверев разгромил Карабельи на старте «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он разгромил аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Зверев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Карабельи один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Александр Зверев встретится с Вилюсом Гаубасом из Литвы.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.