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Медведев — о Муте: на матчах он ведёт себя своеобразно, но мы с ним нормально тренируемся

Медведев — о Муте: на матчах он ведёт себя своеобразно, но мы с ним нормально тренируемся
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о тренировке с Корентеном Муте перед матчем с британцем Кэмероном Норри на «Мастерсе» в Риме (Италия). Даниил обыграл Кэмерона со счётом 6:4, 6:2.

— Правильно ли я понимаю, что когда вы узнали, что вашим соперником будет Норри, то у вас возникло желание потренироваться с каким-то левшой? В один из дней вы спарринговали с Корентеном Муте.
— Да, я знаю, что на матчах он себя ведёт своеобразно, у него часто проблемы с другими игроками. Но на тренировках, я так думаю, у него ни с кем проблем нет. Во всяком случае, мы с ним нормально тренируемся, в принципе уже даже за всю карьеру часто тренировались, может, там раз 5−6. Мы просто ждали результаты матча, об этом говорит всегда тренер. Так вот, мы ждали результаты, и когда Норри выиграл, это было довольно поздно. Тренер написал нескольким левшам, про которых он знал, что они не играют на следующий день. И одним из них был Муте. При том, что он сам дальше играл как раз с левшой [Уго Умбером]. Он согласился, и мы отлично потренировались, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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