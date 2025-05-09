«Задача стоит хорошо играть самому». Медведев — о будущем матче с Попыриным в Риме

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

— Следующий соперник у вас Алексей Попырин. У вас с ним счёт 3−1, но последний матч был в Париже-2024, и тогда вы ему уступили. Что из того матча помните? Как с ним играть? Что он может вам неприятного доставить?

— На грунте совершенно другая игра. В принципе все матчи, что мы играли, были на других покрытиях, поэтому всё равно будет всё по-другому. Но я считаю, что у него очень высокий уровень, за счёт этого он выиграл «Мастерс» [в Монреале-2024], за счёт этого он обыграл Новака [Джоковича] на US Open в хорошем матче. При этом некоторые матчи ты смотришь, и он играет намного хуже. Поэтому задача стоит хорошо играть самому, стараться его ввести в этот, может быть, низкий какой-то уровень, не давать ему играть, потому что он игрок очень атакующий, справа забегает, хорошо подаёт. Посмотрим, будет интересно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.