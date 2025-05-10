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Медведев — о дочках: может быть на Уимблдон выберемся вместе, а пока здесь только Даша

Медведев — о дочках: может быть на Уимблдон выберемся вместе, а пока здесь только Даша
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда начнёт возить своих дочек Алису и Викторию на турниры.

— Карен Хачанов рассказал, что привёз в Рим всю свою большую семью. А вы когда всех своих девочек привезёте на турнир? И как вы развлекаетесь в городе, когда у вас пауза между матчами?
— Да, но у меня помладше второй ребёнок, поэтому мы пока ни разу не ездили с дочками после того, как родилась вторая. Может быть, в Уимблдон или куда-то ещё выберемся вместе, где можно снять дом, то есть где можно полегче всё это организовать. А сейчас здесь только Даша. Даша иногда ездит без детей, так что здесь мы развлекаемся вдвоём, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, впервые Медведев и его жена Дарья стали родителями в октябре 2022 года. Вторую беременность, как и первую, пара скрывала.

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