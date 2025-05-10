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«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 9 мая

В пятницу, 9 мая, в Риме (Италия) состоялся третий игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Второй круг. Результаты 9 мая:

Артюр Фис (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:2, 6:2;

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:5, 1:6;

Григор Димитров (Болгария) — Франческо Пассаро (Италия) — 5:7, 3:6;

Александр Мюллер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 2:6, 6:7 (3:7);

Душан Лайович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:6, 3:6;

Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 2:6;

Лоренцо Музетти (Италия) — Отто Виртанен (Финляндия) — 6:3, 6:2;

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания) — 6:3, 3:6, 4:6;

Джек Дрейпер (Великобритания) — Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 6:4;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Зверев (Германия) — 2:6, 1:6.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.