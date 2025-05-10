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«Он был мне нужен в туре». Карлос Алькарас — о возвращении Синнера после дисквалификации

«Он был мне нужен в туре». Карлос Алькарас — о возвращении Синнера после дисквалификации
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возвращении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в тур после трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Здорово видеть его рядом, здорово, что он вернулся. В каком-то смысле он был мне нужен в туре, ведь он заставлял меня быть лучшим игроком и выкладываться на все 100%. Думаю, теннису он нужен. Янник способен привлечь множество болельщиков. Его теннис невероятен. Как я уже сказал, это хорошо не только для меня, но и для поклонников тенниса», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

Янник Синнер проведёт свой первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, не ранее 20:00 мск. Итальянец сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.

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