Медведев и Алькарас проведут совместную тренировку на «Мастерсе» в Риме

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас проведут совместную тренировку в воскресенье, 11 мая, в 13:00 мск на пятом корте. Об этом сообщается на официальном сайте «Мастерса» в Риме (Италия).

Во втором круге в Риме Медведев обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:2. Далее россиянин встретится с Алексеем Попыриным из Австралии. Карлос Алькарас на старте соревнований оказался сильнее серба Душана Лайовича (6:3, 6:3). За выход в четвёртый круг испанец поспорит с Ласло Джере.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.