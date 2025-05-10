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«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) состоится третий игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Второй круг. Расписание на 10 мая (время — мск):

12:00. Маттео Берреттини (Италия) - Джейкоб Фирнли (Великобритания);

12:00. Томми Пол (США) - Роберто Баутиста-Агут (Испания);

12:00. Фабиан Марожан (Венгрия) - Андрей Рублёв (Россия);

12:00. Лёнер Тьен (США) - Томаш Махач (Чехия);

13:30. Александр Бублик (Казахстан) — Каспер Рууд (Норвегия);

13:30. Тейлор Фриц (США) - Маркос Гирон (США);

13:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) - Хуберт Хуркач (Польша);