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«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 10 мая

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) состоится третий игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Второй круг. Расписание на 10 мая (время — мск):

  • 12:00. Маттео Берреттини (Италия) - Джейкоб Фирнли (Великобритания);
  • 12:00. Томми Пол (США) - Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • 12:00. Фабиан Марожан (Венгрия) - Андрей Рублёв (Россия);
  • 12:00. Лёнер Тьен (США) -  Томаш Махач (Чехия);
  • 13:30. Александр Бублик (Казахстан) — Каспер Рууд (Норвегия);
  • 13:30. Тейлор Фриц (США) - Маркос Гирон (США);
  • 13:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) - Хуберт Хуркач (Польша);
  • 15:00. Якуб Меншик (Чехия) - Маттео Джиганте (Италия);
  • 16:30. Бен Шелтон (США) — Хауме Мунар (Испания);
  • 19:30. Лука Нарди (Италия) - Алекс де Минор (Австралия);
  • 20:00.  Янник Синнер (Италия) - Мариано Навоне (Аргентина).
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