Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 10 мая
Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) состоится четвёртый игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.
Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Третий круг. Расписание на 10 мая (время — мск):
- 12:00. Мэдисон Киз (США) - Питон Стирнс (США);
- 13:30. Диана Шнайдер (Россия) - Жаклин Кристиан (Румыния);
- 14:00. Даниэль Коллинз (США) — Ига Швёнтек (Польша);
- 15:00. Элина Свитолина (Украина) - Хейли Баптист (США);
- 15:30. Жасмин Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис);
- 18:00. Мари Боузкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония);
- 18:00. Елена Остапенко (Латвия) - Лаура Зигемунд (Германия);
- 21:30. Элисе Мертенс (Бельгия) - Джессика Пегула (США).
«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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