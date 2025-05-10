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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 10 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) состоится четвёртый игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Третий круг. Расписание на 10 мая (время — мск):

  • 12:00. Мэдисон Киз (США) - Питон Стирнс (США);
  • 13:30. Диана Шнайдер (Россия) - Жаклин Кристиан (Румыния);
  • 14:00. Даниэль Коллинз (США) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 15:00. Элина Свитолина (Украина) - Хейли Баптист (США);
  • 15:30. Жасмин Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис);
  • 18:00. Мари Боузкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония);
  • 18:00. Елена Остапенко (Латвия) - Лаура Зигемунд (Германия);
  • 21:30. Элисе Мертенс (Бельгия) - Джессика Пегула  (США).

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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