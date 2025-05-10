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Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Риме

Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Риме
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Сегодня, 10 мая, на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором встретятся 17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и Фабиан Марожан из Венгрии, занимающий 61-ю строчку в рейтинге ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Марожан, которая начнётся не ранее 12:00 мск.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
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Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв и Марожан провели три матча между собой на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянина.

Турнир серии «Мастерс» с призовым фондом € 8 055 385 в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

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