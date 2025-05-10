Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Риме

Сегодня, 10 мая, на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором встретятся 17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и Фабиан Марожан из Венгрии, занимающий 61-ю строчку в рейтинге ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Марожан, которая начнётся не ранее 12:00 мск.

Рублёв и Марожан провели три матча между собой на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянина.

Турнир серии «Мастерс» с призовым фондом € 8 055 385 в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.