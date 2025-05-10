Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках с надписями «Рим» и «дом»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выступит на грунтовом «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках Nike Zoom GP Challenge 1, на которых по бокам добавлена надпись «Рим» и «дом».
Фото: Из личного архива Янника Синнера
Фото: Из личного архива Янника Синнера
Сегодня, 10 мая, Синнер проведёт свой первый матч после трёхмесячной дисквалификации. Лидер рейтинга ATP сыграет в матче второго круга «Мастерса» в Риме с 99-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне, который на старте соревнований обыграл итальянца Федерико Чину (6:3, 6:3). Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.
- 10 мая 2025
-
14:09
-
13:52
-
13:36
-
13:02
-
10:05
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
00:49
-
00:39
-
00:24
-
00:09
-
00:03
- 9 мая 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:28
-
22:54
-
22:43
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:16
-
22:03
-
21:56
-
21:49
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:46
-
20:35