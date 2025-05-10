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Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках с надписями «Рим» и «дом»

Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках с надписями «Рим» и «дом»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выступит на грунтовом «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках Nike Zoom GP Challenge 1, на которых по бокам добавлена надпись «Рим» и «дом».

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Сегодня, 10 мая, Синнер проведёт свой первый матч после трёхмесячной дисквалификации. Лидер рейтинга ATP сыграет в матче второго круга «Мастерса» в Риме с 99-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне, который на старте соревнований обыграл итальянца Федерико Чину (6:3, 6:3). Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.

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