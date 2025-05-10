Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках с надписями «Рим» и «дом»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выступит на грунтовом «Мастерсе» в Риме в новых кроссовках Nike Zoom GP Challenge 1, на которых по бокам добавлена надпись «Рим» и «дом».

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Сегодня, 10 мая, Синнер проведёт свой первый матч после трёхмесячной дисквалификации. Лидер рейтинга ATP сыграет в матче второго круга «Мастерса» в Риме с 99-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне, который на старте соревнований обыграл итальянца Федерико Чину (6:3, 6:3). Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.