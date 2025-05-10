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Томми Пол победил Баутиста-Агута во втором круге «Мастерса» в Риме

Томми Пол победил Баутиста-Агута во втором круге «Мастерса» в Риме
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании (6:1, 6:4), занимающего 56-ю строчку рейтинга ATP.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках американский теннисист два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Томми Пол встретится с победителем матча второго круга Лёнер Тьен (США) — Томаш Махач (Чехия).

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