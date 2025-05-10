Томми Пол победил Баутиста-Агута во втором круге «Мастерса» в Риме

12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании (6:1, 6:4), занимающего 56-ю строчку рейтинга ATP.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках американский теннисист два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Томми Пол встретится с победителем матча второго круга Лёнер Тьен (США) — Томаш Махач (Чехия).