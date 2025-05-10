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Андрей Рублёв проиграл 61-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме

Андрей Рублёв проиграл 61-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме
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На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч второго круга, в котором встречались 17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и Фабиан Марожан из Венгрии, занимающий 61-ю строчку в рейтинге ATP. Победу со счётом 7:5, 4:6, 6:3 одержал венгерский теннисист.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Россиянин пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Теннисист из Венгрии сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и выиграл 5 брейк-пойнтов из 18.

В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Марожан встретится с победителем матча второго круга Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Джиганте (Италия).

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