Видео: Медведев и Алькарас проводят тренировку перед матчами третьего круга в Риме

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас проводят совместную тренировку перед матчами третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировочного занятия.

Даниил Медведев в третьем круге турнира в Риме сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Алькарас встретится с сербским теннисистом Ласло Джере. Оба матча запланированы на воскресенье, 11 мая. В своих стартовых матчах в Риме россиянин обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 6:2), а испанец оказался сильнее ещё одного представителя Сербии Душана Лайовича — 6:3, 6:3.