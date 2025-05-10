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Видео: Диана Шнайдер поприветствовала фанатов перед матчем третьего круга в Риме

Видео: Диана Шнайдер поприветствовала фанатов перед матчем третьего круга в Риме
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поприветствовала болельщиков, проходя по мосту в Риме. Сегодня, 10 мая, она проведёт матч с 74-й ракеткой мира румынкой Жаклин Кристиан в рамках третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в итальянской столице. Игра начнётся не ранее 14:25 мск.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		2
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

В четверг, 8 мая, Шнайдер в матче второго круга турнира в Риме поставила две «баранки» 73-й ракетке мира американке Кэролайн Доулхайд, разгромив её со счётом 6:0, 6:0. Румынская теннисистка в 1/32 финала обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Шнайдер и Кристиан одержали по одной победе в очных матчах на турнирах WTA.

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