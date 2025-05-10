Мэдисон Киз проиграла Питон Стирнс в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз не смогла выйти в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она проиграла соотечественнице Питон Стирнс, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA — 6:2, 2:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Киз пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. Её соперница сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и выиграла 5 брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 финала «тысячника» в Риме Стирнс встретится с победительницей матча третьего круга Мари Боузкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония).