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Мэдисон Киз проиграла Питон Стирнс в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Мэдисон Киз проиграла Питон Стирнс в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз не смогла выйти в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она проиграла соотечественнице Питон Стирнс, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA — 6:2, 2:6, 6:7 (3:7).

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 3
2 		6 7 7
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Киз пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. Её соперница сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и выиграла 5 брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 финала «тысячника» в Риме Стирнс встретится с победительницей матча третьего круга Мари Боузкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония).

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