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Андрей Рублёв не войдёт в число 16 первых сеяных на «Ролан Гаррос» — 2025

Андрей Рублёв не войдёт в число 16 первых сеяных на «Ролан Гаррос» — 2025
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не попадёт в число 16 первых сеяных на Открытом чемпионате Франции — 2025. Сегодня, 10 мая, он уступил 61-й ракетке мира Фабиану Марожану из Венгрии (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), потерпев седьмое поражение в своих девяти последних матчах.

Последний раз Рублёв побеждал на старте грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В первом круге он обыграл нидерландца Йеспера де Йонга.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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