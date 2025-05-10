Андрей Рублёв проиграл семь из своих девяти последних матчей
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл семь из своих последних девяти матчей. Сегодня, 10 мая, он уступил 61-й ракетке мира Фабиану Марожану из Венгрии (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
|
|6
|3
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Россиянин пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Теннисист из Венгрии сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и выиграл 5 брейк-пойнтов из 18.
Последний раз Рублёв побеждал на старте грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В первом круге он обыграл нидерландца Йеспера де Йонга.
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