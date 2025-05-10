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Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где может сыграть с Пегулой

Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где может сыграть с Пегулой
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Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (74-й номер рейтинга) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт — 6:3, 6:3.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Россиянка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Её соперница сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 1 брейк-пойнт из 11.

Соперницей Дианы Шнайдер в 1/8 финала «тысячника» в Риме станет победительница матча между 24-й 74-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс и представительницей США Джессикой Пегулой (четвёртая в рейтинге WTA).

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