Рублёв рассказал, были ли у него шансы обыграть Марожана во втором круге «Мастерса» в Риме

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Фабиана Марожана из Венгрии (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

— Андрей, матч такой долгий, тяжёлый, как вообще всё сложилось?

— Было близко всё, в принципе. Были шансы, были моменты. Не получилось ими воспользоваться. Фабиан сыграл лучше в эти моменты, и всё. То есть пока в матче всё равно не получается играть на таком уровне, как это получается на тренировках, или, допустим, это получалось раньше. Но я старался, боролся, моментами находил ту энергию, которая была правильная. Получалось выигрывать, из-за этого получилось бороться, получилось вызывать борьбу, и шанс выиграть был.

— Показалось, что сегодня обстановка была немножко другая, чуть пожарче в плане погоды, или вы это вообще не заметили?

— Ну, сегодня, да, жарче, чем все предыдущие дни за неделю. Сегодня, наверное, самый жаркий день был. Но это никак не повлияло на результат, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.