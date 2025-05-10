Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв рассказал, были ли у него шансы обыграть Марожана во втором круге «Мастерса» в Риме

Рублёв рассказал, были ли у него шансы обыграть Марожана во втором круге «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Фабиана Марожана из Венгрии (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Андрей, матч такой долгий, тяжёлый, как вообще всё сложилось?
— Было близко всё, в принципе. Были шансы, были моменты. Не получилось ими воспользоваться. Фабиан сыграл лучше в эти моменты, и всё. То есть пока в матче всё равно не получается играть на таком уровне, как это получается на тренировках, или, допустим, это получалось раньше. Но я старался, боролся, моментами находил ту энергию, которая была правильная. Получалось выигрывать, из-за этого получилось бороться, получилось вызывать борьбу, и шанс выиграть был.

— Показалось, что сегодня обстановка была немножко другая, чуть пожарче в плане погоды, или вы это вообще не заметили?
— Ну, сегодня, да, жарче, чем все предыдущие дни за неделю. Сегодня, наверное, самый жаркий день был. Но это никак не повлияло на результат, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
Мирра и Диана рвутся во второй круг Рима в паре! Рублёв проиграл в первом же матче. LIVE!
Live
Мирра и Диана рвутся во второй круг Рима в паре! Рублёв проиграл в первом же матче. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android