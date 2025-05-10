Рублёв рассказал, были ли у него шансы обыграть Марожана во втором круге «Мастерса» в Риме

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Фабиана Марожана из Венгрии (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
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— Андрей, матч такой долгий, тяжёлый, как вообще всё сложилось?
— Было близко всё, в принципе. Были шансы, были моменты. Не получилось ими воспользоваться. Фабиан сыграл лучше в эти моменты, и всё. То есть пока в матче всё равно не получается играть на таком уровне, как это получается на тренировках, или, допустим, это получалось раньше. Но я старался, боролся, моментами находил ту энергию, которая была правильная. Получалось выигрывать, из-за этого получилось бороться, получилось вызывать борьбу, и шанс выиграть был.
— Показалось, что сегодня обстановка была немножко другая, чуть пожарче в плане погоды, или вы это вообще не заметили?
— Ну, сегодня, да, жарче, чем все предыдущие дни за неделю. Сегодня, наверное, самый жаркий день был. Но это никак не повлияло на результат, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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