Андрей Рублёв ответил, будет ли с ним на «Ролан Гаррос» Марат Сафин

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о сотрудничестве с Маратом Сафиным на Открытом чемпионате Франции — 2025.

— Вопрос, который всех интересует, — у вас в боксе всю неделю отсутствуют Фернандо Висенте и Марат Сафин.

— Да, они на «Ролан Гаррос» приедут, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина в период грунтового сезона-2025. На первом совместном турнире, «Мастерсе» в Монте-Карло, Рублёв проиграл в третьем круге французу Артюру Фису. На «Мастерсе» в Мадриде россиянин не смог защитить титул, уступив Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6).