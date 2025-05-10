Ига Швёнтек неожиданно проиграла теннисистке из США в третьем круге турнира в Риме
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Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек не смогла выйти в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче третьего круга она проиграла американке Даниэль Коллинз (35-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 5:7.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
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|7
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Американская теннисистка шесть раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Швёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и выиграла 2 брейк-пойнта из 10.
Соперницей Коллинз в 1/8 финала «тысячника» в Риме станет победительница встречи между американкой Хэйли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой турнира.
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