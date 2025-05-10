Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц неожиданно проиграл 45-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Риме

Тейлор Фриц неожиданно проиграл 45-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Риме
Комментарии

45-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон нанёс поражение соотечественнику Тейлору Фрицу (четвёртый в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Игра закончилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:50 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Гирон сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. Фриц четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл три брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала турнира в Риме Гирон встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android