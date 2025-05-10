Тейлор Фриц неожиданно проиграл 45-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Риме

45-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон нанёс поражение соотечественнику Тейлору Фрицу (четвёртый в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Игра закончилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Гирон сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. Фриц четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл три брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала турнира в Риме Гирон встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.