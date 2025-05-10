Тейлор Фриц неожиданно проиграл 45-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Риме
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45-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон нанёс поражение соотечественнику Тейлору Фрицу (четвёртый в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Игра закончилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:50 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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Маркос Гирон
М. Гирон
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Гирон сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. Фриц четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл три брейк-пойнта из семи.
В 1/16 финала турнира в Риме Гирон встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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