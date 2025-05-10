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Каспер Рууд победил Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Риме

Каспер Рууд победил Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Риме
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На грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч второго круга, в котором седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл казахстанца Александра Бублика (76-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась победой норвежца в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:45 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Рууд сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Бублик 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из двух.

В 1/16 финала турнира в Риме Рууд встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

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