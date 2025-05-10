Каспер Рууд победил Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Риме

На грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч второго круга, в котором седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл казахстанца Александра Бублика (76-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась победой норвежца в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Рууд сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Бублик 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из двух.

В 1/16 финала турнира в Риме Рууд встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.