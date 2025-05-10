Андрей Рублёв отреагировал на непопадание в число 16 первых сеяных на «Ролан Гаррос»

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал непопадание в число 16 первых сеяных на Открытом чемпионате Франции — 2025. Сегодня, 10 мая, он уступил 61-й ракетке мира Фабиану Марожану из Венгрии (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), потерпев седьмое поражение в своих девяти последних матчах.

— Получается, что сейчас вы выпали из топ-16. Это важно для посева на «Ролан Гаррос». Будете как-то на это реагировать, что-то поменяете?

— Не буду — как есть, так есть, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.