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Панова и Штолляр проиграли Гауфф и Эале в первом круге «тысячника» в Риме в паре

Панова и Штолляр проиграли Гауфф и Эале в первом круге «тысячника» в Риме в паре
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Пара российской теннисистки Александры Пановой и Фанни Штолляр из Венгрии не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в паре. На старте они уступили дуэту Кори Гауфф из США и Александры Эалы из Филиппин со счётом 3:6, 1:6.

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 15:35 МСК
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
А. Панова Ф. Штолляр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
А. Эала К. Гауфф

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Панова и Штолляр три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Гауфф и Эалы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Далее Гауфф и Эала встретятся с победителями матча Тайра Катерина Грант/Лиза Пигато — Анна Данилина/Ирина Хромачёва.

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