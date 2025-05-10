Панова и Штолляр проиграли Гауфф и Эале в первом круге «тысячника» в Риме в паре
Поделиться
Пара российской теннисистки Александры Пановой и Фанни Штолляр из Венгрии не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в паре. На старте они уступили дуэту Кори Гауфф из США и Александры Эалы из Филиппин со счётом 3:6, 1:6.
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 15:35 МСК
Александра Панова
Фанни Штолляр
А. Панова Ф. Штолляр
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Александра Эала
Кори Гауфф
А. Эала К. Гауфф
Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Панова и Штолляр три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Гауфф и Эалы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Далее Гауфф и Эала встретятся с победителями матча Тайра Катерина Грант/Лиза Пигато — Анна Данилина/Ирина Хромачёва.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 мая 2025
-
18:40
-
18:37
-
18:33
-
18:14
-
18:05
-
17:51
-
17:51
-
17:47
-
17:38
-
17:30
-
17:22
-
17:07
-
17:06
-
16:50
-
16:36
-
16:27
-
16:19
-
16:02
-
15:57
-
15:36
-
15:03
-
14:36
-
14:31
-
14:09
-
13:52
-
13:36
-
13:02
-
10:05
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
00:49
-
00:39
-
00:24
-
00:09