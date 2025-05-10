Панова и Штолляр проиграли Гауфф и Эале в первом круге «тысячника» в Риме в паре

Пара российской теннисистки Александры Пановой и Фанни Штолляр из Венгрии не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в паре. На старте они уступили дуэту Кори Гауфф из США и Александры Эалы из Филиппин со счётом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Панова и Штолляр три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Гауфф и Эалы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Далее Гауфф и Эала встретятся с победителями матча Тайра Катерина Грант/Лиза Пигато — Анна Данилина/Ирина Хромачёва.