Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года. Швёнтек не смогла защитить титул на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.

В третьем круге соревнований она уступила 35-й ракетке мира американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7. Соперницей Коллинз в 1/8 финала «тысячника» в Риме станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной.