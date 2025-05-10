Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года. Швёнтек не смогла защитить титул на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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|5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В третьем круге соревнований она уступила 35-й ракетке мира американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7. Соперницей Коллинз в 1/8 финала «тысячника» в Риме станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной.
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