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Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года

Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года. Швёнтек не смогла защитить титул на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В третьем круге соревнований она уступила 35-й ракетке мира американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7. Соперницей Коллинз в 1/8 финала «тысячника» в Риме станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной.

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