Андрей Рублёв рассказал о планах перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025

17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился своими планами на игровую неделю перед стартом «Ролан Гаррос» – 2025.

— Дальше у вас по графику Гамбург, который обычно был в июле. Сейчас его перенесли прямо на неделю перед «Ролан Гаррос». Какие ожидания? Поедете?

— Поеду играть, да, скорее всего. Не знаю, сейчас с командой не говорили ещё на эту тему, но думаю, что да.

— А ваша тренерская бригада останется в том же составе, что и сейчас, или кто-то подъедет?

— Посмотрим. Я вообще не обсуждал сейчас с командой, буду ли играть в Гамбурге. Пока да. В планах Гамбург стоял и стоит. А дальше… Я только закончил матч, поэтому с командой дальше обсудим, когда поедем в Гамбург, кто поедет в Гамбург и так далее, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.