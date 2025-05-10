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«Солнышко хорошенечко припекало». Шнайдер — о выходе в 1/8 финала на «тысячнике» в Риме

«Солнышко хорошенечко припекало». Шнайдер — о выходе в 1/8 финала на «тысячнике» в Риме
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Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу над представительницей Румынии Жаклин Кристиан (74-й номер рейтинга) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт — 6:3, 6:3.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

— Диана, как сложился для вас матч? Это уже не 6:0, 6:0, но всё равно показалось, что получилось с запасом.
— Безусловно, матч был очень тяжёлый, достаточно физически интенсивный. Довольна и своей игрой, и как вела себя, и какие решения принимала сегодня на корте, потому что всё-таки соперник был непростой. Так что в целом очень даже хороший получился сегодня матч и уровень показанного мной тенниса.

— Сегодня были совсем другие условия на корте, гораздо жарче, чем в предыдущие дни. Вы это ощутили? Плюс у вас было ожидание начала матча, поскольку перед вами мужчины ушли в третий сет.
— Да, ожидание было. Вначале вроде шло всё в одну сторону, то есть я уже как бы настраивалась, что быстро-быстро идёт, и я уже начинала себя торопить, готовилась, что вот-вот скоро пойду на корт. Потом вроде Тиафо вернулся в матч и перевёл в третий сет. Хотя я уже разминалась и готовилась, что его «закроют» в двух. Но что поделать — приходится приспосабливаться. Потом опять вернулась, чуть посидела, опять начала разминаться. А так, конечно, сегодня другие условия — намного жарче. Прям ощущалось, что солнышко прям так хорошенечко припекало. Поэтому в этом плане тоже было немножко тяжеловато играть — чуть-чуть внимание терялось. Так что тяжелее было играть. Но, опять же, говорю, очень довольна, как я себя сегодня держала, и концентрацию, и поддерживала себя, и всё остальное. Ещё и учитывая условия, которые были сегодня немножко тяжелее, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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