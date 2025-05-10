«Очень-очень жду». Шнайдер — о предстоящем матче в паре с Андреевой на турнире в Риме

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от предстоящего матча первого круга на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) в паре с Миррой Андреевой.

— Ваши ожидания от сегодняшней пары с Миррой и вообще от старта в парном турнире?

— Ой, я очень-очень жду наши совместные парные матчи, конечно. Немножечко подустала сейчас после одиночки, но, опять же, это наш первый совместный выход с Миррой на этом турнире. Мне кажется, будет всё здорово, будем выходить на корт, получать удовольствие, веселиться и выжимать максимум, чтобы победить, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На старте парного турнира в Риме Шнайдер и Андреева встретятся с Линдой Носковой и Кларой Таусон. Матч начнётся не ранее 18:25 мск.