Коллинз в матче со Швёнтек одержала первую в карьере победу на грунте над игроком из топ-5

35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз одержала первую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга на грунтовом покрытии, обыграв в матче третьего круга «тысячника» в Риме второго номера рейтинга WTA польку Игу Швёнтек – 6:1, 7:5. Ранее Коллинз шесть раз уступала в подобных встречах с представительницами топ-5 рейтинга WTA.

Соперницей Коллинз в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой «тысячника» в Риме. В финале турнира 2024 года она была сильнее белоруски Арины Соболенко — 6:2, 6:3.