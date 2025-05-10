Коллинз в матче со Швёнтек одержала первую в карьере победу на грунте над игроком из топ-5
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35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз одержала первую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга на грунтовом покрытии, обыграв в матче третьего круга «тысячника» в Риме второго номера рейтинга WTA польку Игу Швёнтек – 6:1, 7:5. Ранее Коллинз шесть раз уступала в подобных встречах с представительницами топ-5 рейтинга WTA.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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|5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Соперницей Коллинз в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной.
Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой «тысячника» в Риме. В финале турнира 2024 года она была сильнее белоруски Арины Соболенко — 6:2, 6:3.
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