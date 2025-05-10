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Коллинз в матче со Швёнтек одержала первую в карьере победу на грунте над игроком из топ-5

Коллинз в матче со Швёнтек одержала первую в карьере победу на грунте над игроком из топ-5
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35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз одержала первую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга на грунтовом покрытии, обыграв в матче третьего круга «тысячника» в Риме второго номера рейтинга WTA польку Игу Швёнтек – 6:1, 7:5. Ранее Коллинз шесть раз уступала в подобных встречах с представительницами топ-5 рейтинга WTA.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Соперницей Коллинз в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой «тысячника» в Риме. В финале турнира 2024 года она была сильнее белоруски Арины Соболенко — 6:2, 6:3.

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