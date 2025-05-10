Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, обыграв Жабер

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Жабер ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Елена Остапенко (Латвия).