Остапенко вышла в 1/8 финала на турнире в Риме после снятия Зигемунд
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Её соперница по третьему кругу Лаура Зигемунд из Германии снялась с соревнований из-за травмы.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 17:30 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
Rt
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Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Остапенко поспорит с итальянкой Жасмин Паолини, которая в третьем круге обыграла Онс Жабер (6:4, 6:3).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в этом году неожиданно проиграла 35-й ракетке мира американке Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). По итогам соревнований Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга.
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