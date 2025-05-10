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Феликс Оже-Альяссим снялся с матча второго круга «Мастерса» в Риме

Феликс Оже-Альяссим снялся с матча второго круга «Мастерса» в Риме
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27-й номер рейтинга АТР канадец Феликс Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Риме. В сетке турнира его заменит 103-я ракетка мира боливиец Уго Дельен.

Оже-Альяссим был посеян на турнире в Риме под 26-м номером, поэтому он пропускал матч первого круга турнира. Во втором круге итальянского «Мастерса» он должен был сыграть со 120-м номером рейтинга представителем Бразилии Тьяго Уайлдом.

В сезоне-2024 Оже-Альяссим дошёл на турнире в Риме до третьего круга, где уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 7:6, 4:6, 4:6. Турнир серии «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.

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