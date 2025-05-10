Коллинз рассказала, что помогло ей одержать победу в матче против Швёнтек

35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз рассказала, что помогло ей одержать победу в матче третьего круга «тысячника» в Риме над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек со счётом 6:1, 7:5.

«Играла против Иги столько много раз, и преимущество в наших очных встречах на её стороне. Когда играешь столько упорных матчей, показываешь свой лучший теннис, но всё равно проигрываешь — многому учишься. Мне кажется, сегодня я это использовала», – сказала Коллинз в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала турнира в Риме Коллинз сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Хейли Баптист.