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Коллинз рассказала, что помогло ей одержать победу в матче против Швёнтек

Коллинз рассказала, что помогло ей одержать победу в матче против Швёнтек
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35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз рассказала, что помогло ей одержать победу в матче третьего круга «тысячника» в Риме над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек со счётом 6:1, 7:5.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Играла против Иги столько много раз, и преимущество в наших очных встречах на её стороне. Когда играешь столько упорных матчей, показываешь свой лучший теннис, но всё равно проигрываешь — многому учишься. Мне кажется, сегодня я это использовала», – сказала Коллинз в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала турнира в Риме Коллинз сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Хейли Баптист.

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