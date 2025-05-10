Касаткина и Стирнс вышли во второй круг парного «тысячника» в Риме

Пара австралийской теннисистки Дарьи Касаткиной и американки Питон Стирнс вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований они обыграли Суко Аояму и Надежду Киченок со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Касаткина и Стирнс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Аоямы и Киченок один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Касаткина и Стирнс встретятся с первыми сеяными Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф.