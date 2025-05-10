Хромачёва и Данилина не смогли выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме в паре

Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и Анны Данилиной из Казахстана не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В первом круге они проиграли итальянскому дуэту Тайры Катерины Грант и Лизы Пигато со счётом 6:4, 4:6, 0:1 (5:10).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Хромачёва и Данилина один раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Грант и Пигато ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Далее Грант и Пигато встретятся с Александрой Эалой с Филиппин и Кори Гауфф из США.