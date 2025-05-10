Хромачёва и Данилина не смогли выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме в паре
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Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и Анны Данилиной из Казахстана не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В первом круге они проиграли итальянскому дуэту Тайры Катерины Грант и Лизы Пигато со счётом 6:4, 4:6, 0:1 (5:10).
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 16:55 МСК
Тайра Катерина Грант
Лиза Пигато
Т. Грант Л. Пигато
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|4
|0 5
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Хромачёва и Данилина один раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Грант и Пигато ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Далее Грант и Пигато встретятся с Александрой Эалой с Филиппин и Кори Гауфф из США.
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