Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где встретится с Коллинз

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист три эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с американкой Даниэль Коллинз, которая в третьем круге оказалась сильнее Иги Швёнтек (6:1, 7:5).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.