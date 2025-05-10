Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где встретится с Коллинз
Поделиться
14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 16:20 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Хейли Баптист
Х. Баптист
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист три эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.
За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с американкой Даниэль Коллинз, которая в третьем круге оказалась сильнее Иги Швёнтек (6:1, 7:5).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 мая 2025
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:35
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
19:01
-
18:40
-
18:37
-
18:33
-
18:14
-
18:05
-
17:51
-
17:51
-
17:47
-
17:38
-
17:30
-
17:22
-
17:07
-
17:06
-
16:50
-
16:36
-
16:27
-
16:19
-
16:02
-
15:57
-
15:36
-
15:03
-
14:36
-
14:31
-
14:09