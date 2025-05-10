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Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где встретится с Коллинз

Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где встретится с Коллинз
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 16:20 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист три эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с американкой Даниэль Коллинз, которая в третьем круге оказалась сильнее Иги Швёнтек (6:1, 7:5).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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