«Это чисто решение Динары». Диана Шнайдер прокомментировала завершение работы с Сафиной

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала завершение сотрудничества с Динарой Сафиной. Они провели всего два турнира в качестве тренерского тандема — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).

— Два дня назад я вас не спрашивал на тему расставания с Динарой Сафиной, потому что это были слухи, а вы сами эту тему не затронули. Но вчера ваш тренер заявила, что вы расстались. Теперь какой ваш официальный комментарий на эту тему? Как всё произошло?

— Ну, произошло на самом деле всё очень спонтанно. Как раз после матча в Мадриде с Игой Швёнтек Динара мне уже сообщила, что в Рим она со мной не поедет. Это было сугубо её решение не поехать со мной сюда. И потом, когда я уже писала на этой неделе отсюда, из Рима, какие дальнейшие условия продолжения работы и так далее, она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива, и тем более не со стороны моих родителей. Как все пишут: что они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать. Очень больно, что люди думают такое о моих родителях. На самом деле у меня с ними прекрасные взаимоотношения. Я чисто от всего сердца желаю, чтобы у всех были такие отношения, как у меня с родителями. Так что немножко больно такое читать, печально, потому что всё-таки родители — это моя опора, моя поддержка. Ну что тут поделать — так случилось, такие обстоятельства. И это чисто решение Динары. С моей стороны — я его уважаю и мне остаётся только это принять. Буду готовиться к следующему турниру и искать уже какие-то новые варианты. Я не знаю, что планирует Динара дальше — работать с кем-то ещё или не заниматься вообще тренерством. Но я ей только желаю удачи, если у неё вдруг есть какие-то предложения от других игроков.

— Ну, видимо, слухи возникают из-за того, что у людей нет полной информации. Поэтому рассказывайте нам всё, как есть.

— На самом деле всегда найдутся люди, которые могут вывернуть любую, даже полную информацию не в ту сторону. Я не знаю, откуда люди всё это находят, что у меня забирают все деньги, что я вообще живу без денег и не могу себе найти никакого тренера. Я подхожу к этому вопросу очень скрупулёзно. Я не хочу брать любого тренера. И, опять же, даже когда была несовершеннолетняя, никто мои деньги никогда не забирал. Это были чисто мои заработанные деньги. Никто, в принципе, не знает, сколько у меня на счету. Понятное дело, родители мне ничего на эту тему не говорят, но я же вижу, что им это очень неприятно и больно. Они всю свою молодость на меня поставили, и поэтому, конечно, им немножко горестно от этого, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.