Серундоло вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Харри

18-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло вышел в третий раунд «Мастерса» в Риме, обыграв 53-го номера рейтинга АТР чилийца Николаса Харри со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продлился 1 час 58 минут. За это время Серундоло сделал три подачи навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из 16. Харри смог сделать в игре шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Серундоло сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером, который в своём матче второго круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3.