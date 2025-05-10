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Серундоло вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Харри

Серундоло вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Харри
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18-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло вышел в третий раунд «Мастерса» в Риме, обыграв 53-го номера рейтинга АТР чилийца Николаса Харри со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 17:05 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Матч продлился 1 час 58 минут. За это время Серундоло сделал три подачи навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из 16. Харри смог сделать в игре шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Серундоло сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером, который в своём матче второго круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3.

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