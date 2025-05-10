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Даниэль Коллинз рассказала, какая титулованная теннисистка из России её вдохновляет

Даниэль Коллинз рассказала, какая титулованная теннисистка из России её вдохновляет
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35-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, что её вдохновляет олимпийская чемпионка 2008 года в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира россиянка Елена Дементьева.

«В детстве я много смотрела матчей Елены Дементьевой. Она сделала себе карьеру, не выполняя много первых подач. Это был очень сложный элемент для неё. У неё было много других особенностей игры, которые сделали её тем игроком, которым она была. Она была атлетичной.

Иногда, когда у меня плохо идёт подача, я думаю о Елене Дементьевой и обо всём том, чего она смогла добиться, даже когда подача у неё не получалась. Это просто показывает, что одна область твоей игры может быть неэффективной в один день, но если у тебя есть другие навыки и талант, ты можешь применить их и действительно достичь великих вещей. Временами она меня вдохновляет (улыбается). Обожаю её. Она была одним из моих любимых игроков», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Даниэль Коллинз в третьем круге грунтового «тысячника» в Риме обыграла действующую чемпионку соревнований Игу Швёнтек — 6:1, 7:5.

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