Диана Шнайдер подвела итоги сотрудничества с Динарой Сафиной

11-й номер рейтинга WTA россиянка Диана Шнайдер подвела итоги сотрудничества с экс первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

— Тогда, чтобы уйти от негатива, сформулируйте, пожалуйста, что позитивного вы вынесли из сотрудничества с Динарой Сафиной? У вас было два турнира с ней — Штутгарт и Мадрид.

— На самом деле нет никакого негатива ни к Динаре, ни к нашему сотрудничеству. Хоть оно и было такое короткое, оно всё равно было продуктивным. Я много что для себя вынесла. Опять же, работа со своими негативными эмоциями, держание концентрации, фокуса на весь матч в таких тяжёлых условиях, когда даже ты проигрываешь и игра не складывается. Мы много очень над этим работали, и я за это благодарна, что она поделилась своим опытом, какими-то своими переживаниями. И всё равно уже, несмотря на этот короткий промежуток, мы можем видеть какие-то плоды нашей совместной работы, – сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.