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Шнайдер назвала партнёра, с которым планирует сыграть в миксте на US Open — 2025

Шнайдер назвала партнёра, с которым планирует сыграть в миксте на US Open — 2025
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11-й номер рейтинга WTA россиянка Диана Шнайдер рассказала о том, с кем хочет сыграть в миксте на US Open – 2025.

— Я вас ещё не спрашивал, но, когда объявили о миксте в новом формате на US Open — 2025, Мирра Андреева сразу застолбила за собой пару с Даниилом Медведевым. У вас были варианты? И вообще, вы хотите в этом турнире принять участие?
— Я хочу сыграть, и мы пока договорились с французом Артюром Фисом. Но, как мне сказал агент, пока там просто нереальные какие-то условия попадания в этот турнир. Потому что даже с моим рейтингом и с его мы туда не попадаем — а ведь я стою 11-й на данный момент, и он где-то 13-й или 14-й. То есть это какой-то нереальный кат будет (условия попадания на турнир по наихудшему рейтингу. — Прим. «Чемпионата»). Мы будем стараться улучшить наш рейтинг, чтобы уже попасть вместе. Ну а вообще мы с ним пока договорились, что если вдруг у меня появятся какие-то новые предложения от более высокорейтинговых игроков, то мы посмотрим. А пока просто оба будем работать над нашим рейтингом (смеётся).

— Там же не только по совместному рейтингу попадают, но и много уайлд-кард будет раздаваться. Неужели и на них нельзя рассчитывать?
— Эта куча уайлд-кард уже тоже даётся другим игрокам. Я не хочу называть фамилии, пока все списки не будут объявлены. Но уже пять из восьми отданы. Поэтому на это тоже рассчитывать мне пока в данной ситуации нет какого-то смысла.

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