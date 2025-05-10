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Диана Шнайдер: тренируюсь с братом, когда нет спарринг-партнёра

Диана Шнайдер: тренируюсь с братом, когда нет спарринг-партнёра
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11-й номер рейтинга WTA россиянка Диана Шнайдер рассказала о тёплых взаимоотношениях со своей семьёй во время турниров.

— У вас тут мощная группа поддержки — мама, брат. Кто ещё?
— Ну, конечно, меня папа тоже поддерживает, но он не смог приехать сюда из Москвы. Тут только мама и брат. А папа меня поддерживает удалённо: смотрит матчи, следит, с кем мне в дальнейшем играть. И важно, что, кроме его поддержки из Москвы, у меня ещё есть своя поддержка рядом.

— Ваш младший брат часто появляется в различных соцсетях — то вас напугает на видео, то он играет с другими теннисистками на корте. Как вы на это реагируете? В чём заключается его поддержка?
— Да, да. У него, кстати, уже очень хороший уровень тенниса. Когда нет каких-то хороших спаррингов на турнире, я с ним стою и сама тренируюсь. Иногда бывают сложности со спаррингами, потому что много желающих потренироваться. А я тогда со своим братом спокойно стою — он меня заряжает своим позитивом, у него как бы очень много нерастраченной энергии, поэтому он меня всегда поддерживает и заводит — и радостью, и весельем. Да, иногда пугает, но это же тоже как бы всё в шуточной манере. Вот такой озорной у меня младший брат, – сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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